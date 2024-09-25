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Минское «Динамо» и «Локомотив» обменялись датами проведения домашних матчей

Минское «Динамо» и «Локомотив» обменялись датами проведения домашних матчей
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КХЛ сообщила об изменениях в календаре проведения матчей сезона-2024/2025.

«В связи с невозможностью проведения в Минске матча регулярного чемпионата и по согласованию команд лига в соответствии с п. 2, ст. 56 Спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе матчей:

№616 «Динамо» Минск – «Локомотив» с 12 февраля 2025 года на 6 февраля 2025 года;
№604 «Локомотив» – «Динамо» Минск с 6 февраля 2025 года на 12 февраля 2025 года», — сказано в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Ярославский клуб после восьми сыгранных встреч набрал 13 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Минчане набрали восемь очков и располагаются на шестом месте в таблице Запада.

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