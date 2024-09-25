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Бывший врач назвал возможные сроки восстановления нападающего «Салавата Юлаева» Кузьмина

Бывший врач назвал возможные сроки восстановления нападающего «Салавата Юлаева» Кузьмина
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Бывший врач ряда российских футбольных клубов Александр Резепов оценил сроки восстановления нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина. Сегодня стало известно, что форвард успешно перенёс операцию. Ранее сообщалось, что у игрока компрессионный перелом грудного позвонка.

«Полностью не знаю диагноз. Бывают просто трещины, бывает полный перелом с повреждением нервных окончаний, с компрессией. Это разные вещи. Что касается самого благоприятного варианта — это три-шесть месяцев на восстановление. Как минимум четыре-шесть недель потребуется на сращение перелома, если нет неврологии. На восстановление может уйти и три месяца. Этот процесс, скорее всего, будет достаточно длительным, но это, опять же, лишь предположение, потому что я точно не знаю серьёзности травмы.

Самый положительный результат — это три месяца, но восстановление может занять до года в зависимости от неврологической симптоматики. При переломах бывают ещё и травмы нерва, и они могут быть очень разные. Порой происходит полное восстановление, а порой остаётся спастика, ригидность, нарушение функций движения конечности.

Раз потребовалась операция, значит, ситуация средне-тяжёлая. Возможно, требовалось поставить на место осколки, иногда бывает, что убирают тело позвонка. Тут тоже много вариантов. Но, как я и сказал, при миниинвазивных оперативных вмешательствах сроки восстановления — минимум три месяца и до года. Будем следить за информацией и надеяться, что всё пройдёт успешно», — цитирует Резепова Metaratings.

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