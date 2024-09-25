Бывший врач назвал возможные сроки восстановления нападающего «Салавата Юлаева» Кузьмина

Бывший врач ряда российских футбольных клубов Александр Резепов оценил сроки восстановления нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина. Сегодня стало известно, что форвард успешно перенёс операцию. Ранее сообщалось, что у игрока компрессионный перелом грудного позвонка.

«Полностью не знаю диагноз. Бывают просто трещины, бывает полный перелом с повреждением нервных окончаний, с компрессией. Это разные вещи. Что касается самого благоприятного варианта — это три-шесть месяцев на восстановление. Как минимум четыре-шесть недель потребуется на сращение перелома, если нет неврологии. На восстановление может уйти и три месяца. Этот процесс, скорее всего, будет достаточно длительным, но это, опять же, лишь предположение, потому что я точно не знаю серьёзности травмы.

Самый положительный результат — это три месяца, но восстановление может занять до года в зависимости от неврологической симптоматики. При переломах бывают ещё и травмы нерва, и они могут быть очень разные. Порой происходит полное восстановление, а порой остаётся спастика, ригидность, нарушение функций движения конечности.

Раз потребовалась операция, значит, ситуация средне-тяжёлая. Возможно, требовалось поставить на место осколки, иногда бывает, что убирают тело позвонка. Тут тоже много вариантов. Но, как я и сказал, при миниинвазивных оперативных вмешательствах сроки восстановления — минимум три месяца и до года. Будем следить за информацией и надеяться, что всё пройдёт успешно», — цитирует Резепова Metaratings.