«Это было лучшее лето в моей жизни, потом случилось немыслимое». М. Ткачук о смерти Годро

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук заявил, что будет помнить дружбу с трагически погибшим форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро всю жизнь.

«Вы много работаете в сезоне, затем выходите в плей-офф, потом в финал. А потом, когда всё закончилось, мы смогли отпраздновать победу. Это было лучшее лето в моей жизни, и с ним связаны самые невероятные воспоминания. Но потом, прямо в конце этого удивительного лета, случилось немыслимое.

С тех пор как я уехал из Калгари и приехал во Флориду, я только и делаю, что рассказываю истории о Джонни. В какой-то момент я, наверное, рассказывал ребятам здесь истории о Джонни раз в неделю. Я всегда говорил о нём, о чём-то забавном, что он делал, о чём-то, что он делал на тренировках, о чём угодно. Он был из тех парней, которых никогда не выкинешь из головы, и я ненавидел находиться вдали от него.

Это были действительно очень тяжёлые несколько недель. Я до сих пор не могу в это поверить. Это так грустно. Что помогает мне пережить это, так это те истории, о которых я рассказывал. Эти истории о нём я рассказываю ребятам постоянно. Я сохраню память о нём, продолжая рассказывать», — цитирует Ткачука The Athletic.