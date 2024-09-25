«Барыс» сообщил об уходе Дэвида Немировски

Пресс-служба «Барыса» официально сообщила об уходе бывшего главного тренера Дэвида Немировски.

«Барыс» сообщает о прекращении сотрудничества с Дэвидом Немировски. Тренерский штаб также покинули Макс Марковиц и Стив МакГичи. Клуб благодарит специалистов за проделанную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, вчера, 24 сентября, сообщалось, что исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королёв.

Казахстанский клуб в нынешнем сезоне одержал одну победу в восьми встречах. Последние три матча команда проиграла с общим счётом 2:11. «Барыс» находится на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.