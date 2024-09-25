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«Барыс» объявил состав нового тренерского штаба команды

«Барыс» объявил состав нового тренерского штаба команды
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Новым главным тренером «Барыса» назначен Вячеслав Буцаев, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Соглашение со специалистом будет действовать до конца текущего сезона. Ранее с поста главного тренера был уволен Дэвид Немировски, возглавивший клуб в прошедшее межсезонье. Тренерский штаб также покинули Макс Маркович и Стив МакГичи.

В тренерский штаб Буцаева войдут Евгений Королёв, Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.

Казахстанский клуб в нынешнем сезоне одержал одну победу в восьми встречах. Последние три матча команда проиграла с общим счётом 2:11. «Барыс» находится на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.

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