Бывший вратарь СКА: Серебрякову тяжело психологически, он привык быть первым номером

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас оценил ситуацию во вратарской бригаде петербургского клуба, при которой Никита Серебряков потерял место основного вратаря и уступил его 21-летнему Артемию Плешкову. Серебряков в текущем сезоне провёл лишь два неполных матча.

«Сейчас Артемий Плешков играет очень прилично. Он провёл феноменальный матч против «Авангарда» — при счёте 1:2 несколько раз спас команду, подержал счёт, потом СКА забросил третью шайбу и довёл дело до победы. Пока Плешков переигрывает Серебрякова. Но сезон длинный, никто Никиту не списывает счетов, все знают, как он умеет играть. В команде должно быть два вратаря. Если один выбывает, другой должен спокойно его заменить.

Наверное, Никите тяжело психологически, он привык быть первым номером, а тут дорогу перешёл конкурент. Но СКА — большой клуб, и нужно бороться за место в составе. Другого рецепта нет», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».