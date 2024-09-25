Форвард «Лады»: в плей-офф готовы были покусаться и с «Металлургом», и с «Авангардом»

Российский нападающий «Лады» Остап Сафин заявил, что тольяттинский клуб был уверен в своих шансах попасть в плей-офф в прошлом сезоне и был готов играть с любым соперником в первом раунде. Напомним, в прошлом сезоне «Лада» в пяти матчах уступила «Авангарду» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Разумеется, давление присутствовало, но мы понимали, что у нас много шансов для попадания в плей-офф. Мы не расслаблялись, но уже потихоньку начинали готовиться к плей-офф. Нам было без разницы, против кого выходить в первом раунде. Мы готовы были покусаться и с «Металлургом», и с «Авангардом».

Понятно, что хотелось пройти дальше, но это спорт. В этом году надо заново вернуться и доказать, что мы достойны большего. Каждый день нужно работать над собой, несмотря на травмы и плохие дни. Нужно всегда выкладываться на все 100%. Надеюсь, что в этом году результат будет лучше», — цитирует Сафина Metaratings.