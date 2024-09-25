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Кадейкин забросил дебютную шайбу за «Трактор» в ворота бывшего клуба «Салавата Юлаева»

Кадейкин забросил дебютную шайбу за «Трактор» в ворота бывшего клуба «Салавата Юлаева»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После первого периода впереди челябинцы со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 14:24 (5x4)     2:0 Кадейкин (Тертышный) – 21:17 (5x5)    

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин с передачи Стивена Кэмпфера в большинстве. Это дебютная шайба Кадейкина за челябинский клуб, в который форвард перешёл в прошедшее межсезонье. Напомним, Кадейкин долгое время выступал за «Салават Юлаев» и был капитаном уфимского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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