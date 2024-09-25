Кадейкин забросил дебютную шайбу за «Трактор» в ворота бывшего клуба «Салавата Юлаева»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После первого периода впереди челябинцы со счётом 1:0.

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин с передачи Стивена Кэмпфера в большинстве. Это дебютная шайба Кадейкина за челябинский клуб, в который форвард перешёл в прошедшее межсезонье. Напомним, Кадейкин долгое время выступал за «Салават Юлаев» и был капитаном уфимского клуба.

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