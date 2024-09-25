В матче «Трактор» — «Салават Юлаев» хоккеисты выбили защитное стекло после силового приёма
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, счёт не открыт.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 14:24 (5x4) 2:0 Кадейкин (Тертышный) – 21:17 (5x5)
В середине первого периода после силового приёма защитника «Салавата Юлаева» Сергея Варлова на форварде «Трактора» Чарльзе Робинсоне было выбито защитное стекло. Матч был приостановлен на несколько минут для замены стекла.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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