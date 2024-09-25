У нападающего «Оттавы» Клода Жиру неизвестные угнали автомобиль. Об этом сообщила жена форварда в своём аккаунте в социальной сети.

«Доброе утро, Оттава! Машину Клода угнали вчера вечером, и сейчас она где-то активно ездит. Пока не могу связаться с полицией до 10 утра. Ищу предложения людей в Онтарио, которые, к сожалению, недавно столкнулись с этим. Не рассчитываю, что когда-нибудь снова увижу эту машину», — написала Райан Жиру в своём аккаунте в соцсети.

Райана сообщила, что они не сразу поняли, что машину угнали. Позднее Жиру удалось дозвониться в полицию и сообщить об угоне. Жиру перешёл в Оттаву в сезоне-2022/2023.