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Дементьев: легионеры КХЛ блокируют развитие хоккея в нашей стране

Дементьев: легионеры КХЛ блокируют развитие хоккея в нашей стране
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Известный агент Алексей Дементьев заявил, что большинство легионеров в КХЛ не соответствуют уровню лиги и лишь занимают места, на которых могут играть молодые талантливые российские хоккеисты.

«Я всегда говорил и говорю о том, что уровень иностранных игроков, которых привозят в КХЛ, не соответствует нашей лиге. Им предоставляют все шансы, все условия, тратят огромные деньги, уговаривают, чтобы они приехали. А в итоге лишь от некоторых из них мы получаем то, что ожидают клубы и болельщики.

Необходимо давать больше шансов нашим молодым хоккеистам, которые реально являются талантливыми и будут в один прекрасный день играть в НХЛ значимую роль. Но, к сожалению, сейчас эту возможность не предоставляют. Отнимая места у российских хоккеистов, иностранцы блокируют развитие хоккея в нашей стране. Это мне обиднее всего», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне клубы лиги могут заявлять на матч пять легионеров вместо трёх, как было в прошлом чемпионате.

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