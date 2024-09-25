«Салават» перевернул игру с «Трактором», забросив три шайбы за две с половиной минуты

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, впереди уфимцы со счётом 3:2.

В середине второго периода при счёте 0:2 «Салавату Юлаеву» удалось перевернуть ход матча в свою пользу. Уфимцы забросили три подряд шайбы в большинстве с интервалом в 2 минуты и 14 секунд. Сначала шайбу забросил Шелдон Ремпал, затем спустя 26 секунд счёт сравнял Нэйтан Тодд, а спустя ещё пару минут вывел гостей вперёд второй гол Ремпала.

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