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«Салават» перевернул игру с «Трактором», забросив три шайбы за две с половиной минуты

«Салават» перевернул игру с «Трактором», забросив три шайбы за две с половиной минуты
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, впереди уфимцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 14:24 (5x4)     2:0 Кадейкин (Тертышный) – 21:17 (5x5)     2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 33:01 (4x3)     2:2 Тодд (Хмелевски, Ремпал) – 33:27 (5x4)     2:3 Ремпал (Шаров, Хмелевски) – 35:15 (5x4)     2:4 Шаров (Ремпал) – 46:49 (5x5)     3:4 Котляревский (Кравцов, Дронов) – 51:53 (5x5)     3:5 Хмелевски (Тодд, Василевский) – 59:19 (en)    

В середине второго периода при счёте 0:2 «Салавату Юлаеву» удалось перевернуть ход матча в свою пользу. Уфимцы забросили три подряд шайбы в большинстве с интервалом в 2 минуты и 14 секунд. Сначала шайбу забросил Шелдон Ремпал, затем спустя 26 секунд счёт сравнял Нэйтан Тодд, а спустя ещё пару минут вывел гостей вперёд второй гол Ремпала.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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