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Дубль Порядина принёс «Спартаку» победу над «Металлургом» в гостевом матче

Дубль Порядина принёс «Спартаку» победу над «Металлургом» в гостевом матче
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Спартак
Москва
1:0 Силантьев (Пресс, Орехов) – 03:26 (4x4)     1:1 Порядин (Морозов) – 07:27 (5x5)     1:2 Орлов (Голдобин) – 28:29 (5x5)     1:3 Порядин (Голдобин) – 35:42 (5x5)     1:4 Беляев (Филин) – 38:43 (5x5)     2:4 Вовченко (Гераськин) – 42:13 (5x5)     3:4 Юров (Маклюков, Пресс) – 51:53 (5x5)    

Дублем во встрече отметился нападающий «Спартака» Павел Порядин. Две результативные передачи на счету Николая Голдобина. Ещё по голу в составе красно-белых забили Даниил Орлов и Александр Беляев. За «Металлург» шайбы забросили Дмитрий Силантьев, Даниил Вовченко и Данила Юров. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Николаев, Илья Набоков и Никита Подскребалин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» прервал серию из двух побед. «Спартак» одержал пятую победу в последних шести матчах.

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