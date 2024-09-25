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Дубль Порядина принёс «Спартаку» победу над «Металлургом» в гостевом матче

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счётом 4:3.

Дублем во встрече отметился нападающий «Спартака» Павел Порядин. Две результативные передачи на счету Николая Голдобина. Ещё по голу в составе красно-белых забили Даниил Орлов и Александр Беляев. За «Металлург» шайбы забросили Дмитрий Силантьев, Даниил Вовченко и Данила Юров. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Николаев, Илья Набоков и Никита Подскребалин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» прервал серию из двух побед. «Спартак» одержал пятую победу в последних шести матчах.