«Салават Юлаев» забросил четыре шайбы подряд и одержал волевую победу над «Трактором»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Волевую победу в матче одержали уфимцы со счётом 5:3.
К 22-й минуте матча «Трактор» вёл со счёто 2:0 благодаря дублю Александра Кадейкина, который забросил свои дебютные шайбы за челябинский клуб. Ключевым отрезком в матче стали две с половиной минуты в середине второго периода, когда «Салавату» удалось забросить три подряд шайбы при игре в большинстве. Дублем отметился Шелдон Ремпал, одну шайбу забросил Нэйтан Тодд. В середине третьего периода Александр Шаров удвоил преимущество гостей, но вскоре Михаил Котляревский сократил отставание до минимума. В концовке гол в пустые ворота забил Александр Хмелевски.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Салават Юлаев» одердал вторую победу в двух матчах над «Трактором» в текущем сезоне.
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