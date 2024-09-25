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Трактор — Салават Юлаев, результат матча 25 сентября, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» забросил четыре шайбы подряд и одержал волевую победу над «Трактором»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Волевую победу в матче одержали уфимцы со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 14:24 (5x4)     2:0 Кадейкин (Тертышный) – 21:17 (5x5)     2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 33:01 (4x3)     2:2 Тодд (Хмелевски, Ремпал) – 33:27 (5x4)     2:3 Ремпал (Шаров, Хмелевски) – 35:15 (5x4)     2:4 Шаров (Ремпал) – 46:49 (5x5)     3:4 Котляревский (Кравцов, Дронов) – 51:53 (5x5)     3:5 Хмелевски (Тодд, Василевский) – 59:19 (en)    

К 22-й минуте матча «Трактор» вёл со счёто 2:0 благодаря дублю Александра Кадейкина, который забросил свои дебютные шайбы за челябинский клуб. Ключевым отрезком в матче стали две с половиной минуты в середине второго периода, когда «Салавату» удалось забросить три подряд шайбы при игре в большинстве. Дублем отметился Шелдон Ремпал, одну шайбу забросил Нэйтан Тодд. В середине третьего периода Александр Шаров удвоил преимущество гостей, но вскоре Михаил Котляревский сократил отставание до минимума. В концовке гол в пустые ворота забил Александр Хмелевски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» одердал вторую победу в двух матчах над «Трактором» в текущем сезоне.

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