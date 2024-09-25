«Мы отскочили». Жамнов жёстко раскритиковал хоккеистов «Спартака» за игру с «Металлургом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов раскритиковал хоккеистов красно-белых за игру в матче с «Металлургом» (4:3). «Спартак» вёл со счётом 4:1 после второго периода, но позволил сопернику сократить отставание до минимума в третьем периоде.

«Так играть нельзя. Если мы хотим двигаться вперёд и расти как команда, мы должны играть все 60 минут. Но то, что мы творим, мы сами себе усложняем. Мы делаем такие детские ошибки, на которые смотришь и удивляешься. Скажите спасибо Николаеву, что он нас держал всю игру.

Победа есть победа, но это не игра. Мы сегодня отскочили, не мы выиграли, а нам просто повезло. С таким хоккеем мы не выиграем. Вы все прекрасно умеете играть и знаете, что делать. Давайте соберёмся, вот это ни к чему хорошему нас не приведёт в дальнейшем», – сказал Жамнов в раздевалке после игры.

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