«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Ладу» в Тольятти

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Ак Барсом». Победу одежала казанская команда со счётом 4:3.

К 28-й минуте встречи гости вели со счётом 2:0 — отличились Дмитрий Юдин и Дмитрий Яшкин. За 16 секунд «Ладе» удалось сравнять счёт в матче благодаря голам Троя Джозефса и Никиты Попугаева. На последней минуте второго периода Архип Неколенко впервые вывел «Ладу» вперёд в игре. На старте третьего периода гости перевернули ход матча, забив два гола — отличились Алексей Марченко и Семён Кошелев.

Таким образом, «Ак Барс» одерждал четвёртую победу подряд, «Лада» потерпела четвёртое поражение кряду.