«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Ладу» в Тольятти
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Ак Барсом». Победу одежала казанская команда со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Юдин (Петан, Лямкин) – 02:16 (5x5) 0:2 Яшкин (Петан, Галимов) – 27:51 (5x4) 1:2 Джозефс (Сафин) – 28:17 (5x5) 2:2 Попугаев (Неколенко, Березин) – 28:33 (5x5) 3:2 Неколенко (Черников, Алтыбармакян) – 39:37 (5x4) 3:3 Марченко (Коршков) – 41:09 (5x5) 3:4 Кошелев (Миллер, Семёнов) – 42:10 (5x5)
К 28-й минуте встречи гости вели со счётом 2:0 — отличились Дмитрий Юдин и Дмитрий Яшкин. За 16 секунд «Ладе» удалось сравнять счёт в матче благодаря голам Троя Джозефса и Никиты Попугаева. На последней минуте второго периода Архип Неколенко впервые вывел «Ладу» вперёд в игре. На старте третьего периода гости перевернули ход матча, забив два гола — отличились Алексей Марченко и Семён Кошелев.
Таким образом, «Ак Барс» одерждал четвёртую победу подряд, «Лада» потерпела четвёртое поражение кряду.
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