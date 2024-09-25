Стал известен срок, на который выбыл из-за травмы нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин
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Стал известен срок, на который выбыли из-за травмы нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник Райан Линдгрен. Оба игрока получили повреждения в предсезонном матче с «Айлендерс» (6:4). Россиянин выбыл из игры в третьем периоде, защитник получил травму в драке со Скоттом Мейфилдом.
Как сообщает журналистка Молли Уокер в своём аккаунте в соцсети, Артемий Панарин вернётся в строй со дня на день. Защитник Линдгрен выбыл как минимум на несколько недель.
Отметим, что недавно Артемий Панарин вошёл в топ-10 лучших (по рейтингу) хоккеистов из Европы по версии Electronic Arts, где занял четвёртую строчку. Следующий матч «Рейнджерс» проведут в четверг с «Брюинз».
НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Дюклер, Холовски) – 23:41 (5x5) 0:2 Хаттон (Фэшинг, Сизикас) – 24:21 (5x5) 0:3 Барзал (Дюклер, Добсон) – 35:48 (5x5) 1:3 Джонс (Эдстрём) – 46:09 (5x5) 1:4 Хорват – 47:24 (5x5) 2:4 Хитил (Крайдер, Зибанеджад) – 53:50 (5x4) 3:4 Джонс (Труба) – 57:48 (5x5) 4:4 Крайдер (Лафреньер, Трочек) – 58:41 (6x5) 5:4 Эдстрём (Труба, Джонс) – 59:22 (5x5) 6:4 Крайдер – 59:49 (en)
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