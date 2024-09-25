Стал известен срок, на который выбыл из-за травмы нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин

Стал известен срок, на который выбыли из-за травмы нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник Райан Линдгрен. Оба игрока получили повреждения в предсезонном матче с «Айлендерс» (6:4). Россиянин выбыл из игры в третьем периоде, защитник получил травму в драке со Скоттом Мейфилдом.

Как сообщает журналистка Молли Уокер в своём аккаунте в соцсети, Артемий Панарин вернётся в строй со дня на день. Защитник Линдгрен выбыл как минимум на несколько недель.

Отметим, что недавно Артемий Панарин вошёл в топ-10 лучших (по рейтингу) хоккеистов из Европы по версии Electronic Arts, где занял четвёртую строчку. Следующий матч «Рейнджерс» проведут в четверг с «Брюинз».