Сафин: в «Эдмонтоне» не лучшее отношение к русским, ни в одной команде такого не было

Нападающий «Лады» Остап Сафин высказался о не лучшем отношении к русским в «Эдмонтоне». Форвард был задрафтован «Ойлерз» в 2017 году под общим 115-м номером.

– Почему российские игроки не приживаются в «Эдмонтоне»?

– В команде не лучшее отношение к русским, чувствовалось, что что-то не так. Они постоянно вешали лапшу на уши. Я ни с чем не могу сравнить отношение «Эдмонтона» к себе – ни в одной команде такого не было. Не знаю, от чего это зависело, но было ужасно», — цитирует Сафина Metaratings.

Нападающий не сыграл ни одного матча в НХЛ, проведя несколько сезонов в АХЛ и участвуя в тренировочных лагерях «Эдмонтона».