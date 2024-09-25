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Николай Кулёмин рассказал, за счёт чего ему удаётся играть в НХЛ в 38 лет

Николай Кулёмин рассказал, за счёт чего ему удаётся играть в НХЛ в 38 лет
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Российский нападающий Николай Кулёмин высказался о своём возвращении в Национальную хоккейную лигу и рассказал, как ему удаётся играть на таком высоком уровне в 38 лет. Россиянин подписал пробный контракт с «Оттавой» в межсезонье.

«Я стараюсь хорошо готовиться каждый год, поддерживать хорошую форму летом. Просто продолжайте тренироваться и меньше отдыхайте каждый год. Чтобы быть профессионалом, нужно серьёзно относиться к каждой мелочи. Вы должны жить этим. Вы должны тренироваться и хорошо отдыхать и хорошо питаться. Нет никаких секретов», — цитирует Кулёмина The Athletic.

Ранее Кулёмин рассказал, что вернулся в НХЛ, чтобы его сын мог поиграть в Канаде. В НХЛ уроженец Магнитогорска провёл 669 игр, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

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