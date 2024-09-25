Жамнов — об игре «Спартака» с «Металлургом»: пока у нас проблемы с игровой дисциплиной

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги победного матча с «Металлургом» (4:3) и отметил проблемы с игровой дисциплиной у игроков красно-белых.

«Пока мы не можем отыграть ровно все 60 минут. Солидность команды проявляется, когда она умеет держать удар и играет стабильно все 60 минут. Это игровая дисциплина, пока у нас с ней проблемы.

Чайковски приболел сегодня с утра — поэтому его не было в составе. Биттену и Принсу дали отдохнуть, с травмами это не связано. Перед каждой игрой мы смотрим физическое и функциональное состояние вратарей. При выборе основного голкипера отталкиваемся от этого. Принимаем совместное решение всем тренерским штабом», – цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.