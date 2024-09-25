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Жамнов — об игре «Спартака» с «Металлургом»: пока у нас проблемы с игровой дисциплиной

Жамнов — об игре «Спартака» с «Металлургом»: пока у нас проблемы с игровой дисциплиной
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги победного матча с «Металлургом» (4:3) и отметил проблемы с игровой дисциплиной у игроков красно-белых.

«Пока мы не можем отыграть ровно все 60 минут. Солидность команды проявляется, когда она умеет держать удар и играет стабильно все 60 минут. Это игровая дисциплина, пока у нас с ней проблемы.

Чайковски приболел сегодня с утра — поэтому его не было в составе. Биттену и Принсу дали отдохнуть, с травмами это не связано. Перед каждой игрой мы смотрим физическое и функциональное состояние вратарей. При выборе основного голкипера отталкиваемся от этого. Принимаем совместное решение всем тренерским штабом», – цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Спартак
Москва
1:0 Силантьев (Пресс, Орехов) – 03:26 (4x4)     1:1 Порядин (Морозов) – 07:27 (5x5)     1:2 Орлов (Голдобин) – 28:29 (5x5)     1:3 Порядин (Голдобин) – 35:42 (5x5)     1:4 Беляев (Филин) – 38:43 (5x5)     2:4 Вовченко (Гераськин) – 42:13 (5x5)     3:4 Юров (Маклюков, Пресс) – 51:53 (5x5)    
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