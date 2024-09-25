«Мы весь матч играли хорошо». Разин — о поражении «Металлурга» от «Спартака»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остался доволен игрой подопечных в матче со «Спартаком» (3:4), несмотря на поражение.

«Мы весь матч играли хорошо. После 20 бросков в створ во втором периоде надо умудриться его проиграть со счётом 0:3. Прошу болельщиков это пережить. Если в первые игры у команды не всё получалось по содержанию, то сейчас игра есть. Надо этот отрезок перетерпеть. Ребята всё понимают и стараются. Наш потенциал — это большинство. Не сказать, что оно совсем плохое. Моменты есть, но не хватает фарта.

Макар Хабаров подхватил вирус. Завтра он только начнет тренироваться с зала. У Артема Минулина усугубился диагноз. Добавилась ещё неделя. Теперь будет четыре», –цитирует Разина пресс-служба КХЛ.