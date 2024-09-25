«Мы весь матч играли хорошо». Разин — о поражении «Металлурга» от «Спартака»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остался доволен игрой подопечных в матче со «Спартаком» (3:4), несмотря на поражение.
«Мы весь матч играли хорошо. После 20 бросков в створ во втором периоде надо умудриться его проиграть со счётом 0:3. Прошу болельщиков это пережить. Если в первые игры у команды не всё получалось по содержанию, то сейчас игра есть. Надо этот отрезок перетерпеть. Ребята всё понимают и стараются. Наш потенциал — это большинство. Не сказать, что оно совсем плохое. Моменты есть, но не хватает фарта.
Макар Хабаров подхватил вирус. Завтра он только начнет тренироваться с зала. У Артема Минулина усугубился диагноз. Добавилась ещё неделя. Теперь будет четыре», –цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Спартак
Москва
1:0 Силантьев (Пресс, Орехов) – 03:26 (4x4) 1:1 Порядин (Морозов) – 07:27 (5x5) 1:2 Орлов (Голдобин) – 28:29 (5x5) 1:3 Порядин (Голдобин) – 35:42 (5x5) 1:4 Беляев (Филин) – 38:43 (5x5) 2:4 Вовченко (Гераськин) – 42:13 (5x5) 3:4 Юров (Маклюков, Пресс) – 51:53 (5x5)
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