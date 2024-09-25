Коннор Макдэвид рассказал о своей реакции на съёмки сериала про финал Кубка Стэнли

Журналист TSN Райан Ришауг рассказал о реакции капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на съёмки сериала о финале Кубка Стэнли, проводившиеся в прошлом сезоне.

«Макдэвид сегодня много говорил о сериале Amazon. Сказал, что люди увидят много чистых эмоций. Но отдайте ему должное… ни он, ни команда не отозвали ни одного кадра. Он сказал: «Они сняли это, так что они могут это использовать». Короткий клип, показанный сегодня, был после поражения во второй игре.

Коннор сказал, что никогда не хотел быть в центре внимания. Он надеется, что это того стоило, и признаёт, что в такие моменты ему было нелегко подпускать камеры», – написал Ришауг в своём аккаунте в соцсети.