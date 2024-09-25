«Авангард» проиграл «Локомотиву» и потерпел шестое поражение подряд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу во встрече одержали железнодорожники со счётом 3:2.

На шестой минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Авангарда» Алексей Макеев, которому ассистировали Линден Вей и Дамир Шарипзянов. В следующие 20 минут матча «Локомотив» забросил три шайбы подряд — отличились Степан Никулин, Максим Берёзкин и Максим Шалунов. «Авангард» сократил отставание в счёте до минимума благодаря голу Семёна Чистякова в середине второго периода, но на большее гостей не хватило.

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Таким образом, «Авангард» потерпел шестое поражение подряд после трёх побед кряду на старте сезона.