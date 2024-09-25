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«Авангард» проиграл «Локомотиву» и потерпел шестое поражение подряд

«Авангард» проиграл «Локомотиву» и потерпел шестое поражение подряд
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу во встрече одержали железнодорожники со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Макеев (Вей, Шарипзянов) – 05:29 (5x4)     1:1 Никулин (Гернат) – 15:23 (5x4)     2:1 Берёзкин (Кирьянов, Гернат) – 26:01 (5x5)     3:1 Шалунов (Сергеев, Иванов) – 26:55 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Шарипзянов) – 30:51 (5x4)    

На шестой минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Авангарда» Алексей Макеев, которому ассистировали Линден Вей и Дамир Шарипзянов. В следующие 20 минут матча «Локомотив» забросил три шайбы подряд — отличились Степан Никулин, Максим Берёзкин и Максим Шалунов. «Авангард» сократил отставание в счёте до минимума благодаря голу Семёна Чистякова в середине второго периода, но на большее гостей не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Авангард» потерпел шестое поражение подряд после трёх побед кряду на старте сезона.

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