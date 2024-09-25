Александр Овечкин сыграет первый матч на предсезонке с «Нью-Джерси»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграет первый матч на предсезонке с «Нью-Джерси». Встреча пройдёт на домашней площадке «Дэвилз» 26 сентября и начнётся в 2:00 мск. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, россиянин попал в состав на предстоящий матч.

НХЛ — предсезонные матчи НХЛ — предсезонные матчи 26 сентября 2024, четверг. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья игра «Вашингтона» на текущей предсезонке. Первые два матча закончились поражениями от «Филадельфии» (2:6) и «Бостона» (2:4).

Фото: «Вашингтон»

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не попал в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.