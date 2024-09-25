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«Сами себе выстрелили в ногу». Гру — о поражении «Трактора» от «Салавата Юлаева»

«Сами себе выстрелили в ногу». Гру — о поражении «Трактора» от «Салавата Юлаева»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что челябинскую команду подвели удаления в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:5). Уфимцы забросили в большинстве три шайбы подряд за две с половиной минуты и перевернули ход матча во втором периоде.

«Казалось, что игра шла хорошо до того момента, когда мы сами себе выстрелили в ногу с этими удалениями. Соперник реализовал большинство, и игра перевернулась на 180 градусов. Мы, разумеется, пытались вернуться в игру, но этот момент всё поменял.

Почему разбили сочетание Ткачёва и Шабанова? Я уже говорил, что если мне нравится игра того или иного звена, то я его обычно не трогаю. Но если, на мой взгляд, им есть куда расти и они могут генерировать ещё больше моментов, то я стараюсь что-то менять. У нас нет такого, что какое-то звено высечено на камне и что из-за этого меняться ничего не будет. В этом матче наши звенья выглядели хорошо, мы пытались их скомбинировать», – цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 14:24 (5x4)     2:0 Кадейкин (Тертышный) – 21:17 (5x5)     2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 33:01 (4x3)     2:2 Тодд (Хмелевски, Ремпал) – 33:27 (5x4)     2:3 Ремпал (Шаров, Хмелевски) – 35:15 (5x4)     2:4 Шаров (Ремпал) – 46:49 (5x5)     3:4 Котляревский (Кравцов, Дронов) – 51:53 (5x5)     3:5 Хмелевски (Тодд, Василевский) – 59:19 (en)    
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