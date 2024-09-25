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Козлов — о волевой победе над «Трактором»: команда держит удар и проявляет характер

Козлов — о волевой победе над «Трактором»: команда держит удар и проявляет характер
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил характер хоккеистов уфимской команды, которые смогли отыграть отставание в две шайбы и одержать победу в матче с «Трактором» (5:3).

«Трактор» мощно начал, мы этого ожидали. Смотрели предыдущие матчи, эта команда хорошо переходила из обороны в нападение, с чем у нас были проблемы в первом периоде. У соперника были хорошие атаки, был буллит, и Александр Самонов – молодец, держал нас в игре в начале матча и в конце. Во втором периоде переломили ход матча, начали больше играть в атаке, заработали удаления. Ребята в большинстве молодцы, хорошо сработали.

Играть в Челябинске тяжело, при своих болельщиках «Трактор» выглядит мощно. Нам было непросто, но надо отдать должное всем ребятам, они проявили характер. Запредельная самоотдача и желание принесли положительный результат.

«Салават Юлаев» на выезде пропускает первым? Да, пропускали первыми, но мне нравится, что команда держит удар, проявляет характер и начинает играть в свой хоккей. У нас много молодых ребят, которые только-только заходят в КХЛ, и их сразу в огонь, в топку закидывают. В том, как они держат удар, тоже много положительного», – цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 14:24 (5x4)     2:0 Кадейкин (Тертышный) – 21:17 (5x5)     2:1 Ремпал (Ливо, Шаров) – 33:01 (4x3)     2:2 Тодд (Хмелевски, Ремпал) – 33:27 (5x4)     2:3 Ремпал (Шаров, Хмелевски) – 35:15 (5x4)     2:4 Шаров (Ремпал) – 46:49 (5x5)     3:4 Котляревский (Кравцов, Дронов) – 51:53 (5x5)     3:5 Хмелевски (Тодд, Василевский) – 59:19 (en)    
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