Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Ладой»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Ладой» (4:3) и отметил неуступчивость хоккеистов тольяттинского клуба.
«Готовились к непростой игре – в Тольятти всегда непросто, по-другому не бывает: очень неуступчивый соперник, с которым нельзя терять концентрацию. После второй нашей шайбы именно это с нами и случилось. Тем не менее в перерыве внесли коррективы, поправили, расставили акценты, на что ребятам нужно обратить внимание. Они проявили характер и хороший навык – вернулись в игру, создали моменты, забили и довели матч до победы», – цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Юдин (Петан, Лямкин) – 02:16 (5x5) 0:2 Яшкин (Петан, Галимов) – 27:51 (5x4) 1:2 Джозефс (Сафин) – 28:17 (5x5) 2:2 Попугаев (Неколенко, Березин) – 28:33 (5x5) 3:2 Неколенко (Черников, Алтыбармакян) – 39:37 (5x4) 3:3 Марченко (Коршков) – 41:09 (5x5) 3:4 Кошелев (Миллер, Семёнов) – 42:10 (5x5)
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