Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Ладой» (4:3) и отметил неуступчивость хоккеистов тольяттинского клуба.

«Готовились к непростой игре – в Тольятти всегда непросто, по-другому не бывает: очень неуступчивый соперник, с которым нельзя терять концентрацию. После второй нашей шайбы именно это с нами и случилось. Тем не менее в перерыве внесли коррективы, поправили, расставили акценты, на что ребятам нужно обратить внимание. Они проявили характер и хороший навык – вернулись в игру, создали моменты, забили и довели матч до победы», – цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.