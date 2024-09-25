Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Ладой»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Ладой»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Ладой» (4:3) и отметил неуступчивость хоккеистов тольяттинского клуба.

«Готовились к непростой игре – в Тольятти всегда непросто, по-другому не бывает: очень неуступчивый соперник, с которым нельзя терять концентрацию. После второй нашей шайбы именно это с нами и случилось. Тем не менее в перерыве внесли коррективы, поправили, расставили акценты, на что ребятам нужно обратить внимание. Они проявили характер и хороший навык – вернулись в игру, создали моменты, забили и довели матч до победы», – цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Юдин (Петан, Лямкин) – 02:16 (5x5)     0:2 Яшкин (Петан, Галимов) – 27:51 (5x4)     1:2 Джозефс (Сафин) – 28:17 (5x5)     2:2 Попугаев (Неколенко, Березин) – 28:33 (5x5)     3:2 Неколенко (Черников, Алтыбармакян) – 39:37 (5x4)     3:3 Марченко (Коршков) – 41:09 (5x5)     3:4 Кошелев (Миллер, Семёнов) – 42:10 (5x5)    
Материалы по теме
«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Ладу» в Тольятти
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android