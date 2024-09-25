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Олег Браташ прокомментировал четвёртое подряд поражение «Лады»

Олег Браташ прокомментировал четвёртое подряд поражение «Лады»
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал четвёртое подряд поражение команды. Тольяятинский клуб уступил «Ак Барсу» (3:4) на своей площадке.

«Итог становится стабильным в последних играх – очередное поражение в одну шайбу. Играли хорошо, достойно выглядели против сильного соперника и имели шансы на победу, но не смогли ими воспользоваться. Недонастрой в начале третьего периода? Я не считаю, что это был недонастрой, это индивидуальные ошибки. Вопросы конкретно к игрокам, кто эти голы «привёз» – думаю, общий настрой был хороший.

Конечно, мы недовольны [результатом], предпринимаем что-то, чтобы прекратить проигрывать. Все наши действия направлены на это», – цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Юдин (Петан, Лямкин) – 02:16 (5x5)     0:2 Яшкин (Петан, Галимов) – 27:51 (5x4)     1:2 Джозефс (Сафин) – 28:17 (5x5)     2:2 Попугаев (Неколенко, Березин) – 28:33 (5x5)     3:2 Неколенко (Черников, Алтыбармакян) – 39:37 (5x4)     3:3 Марченко (Коршков) – 41:09 (5x5)     3:4 Кошелев (Миллер, Семёнов) – 42:10 (5x5)    
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