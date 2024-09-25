Олег Браташ прокомментировал четвёртое подряд поражение «Лады»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал четвёртое подряд поражение команды. Тольяятинский клуб уступил «Ак Барсу» (3:4) на своей площадке.

«Итог становится стабильным в последних играх – очередное поражение в одну шайбу. Играли хорошо, достойно выглядели против сильного соперника и имели шансы на победу, но не смогли ими воспользоваться. Недонастрой в начале третьего периода? Я не считаю, что это был недонастрой, это индивидуальные ошибки. Вопросы конкретно к игрокам, кто эти голы «привёз» – думаю, общий настрой был хороший.

Конечно, мы недовольны [результатом], предпринимаем что-то, чтобы прекратить проигрывать. Все наши действия направлены на это», – цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.