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Фил Кессел заявил, что не готов завершать карьеру и хочет найти пробный контракт в НХЛ

Фил Кессел заявил, что не готов завершать карьеру и хочет найти пробный контракт в НХЛ
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Нападающий Фил Кессел пока не думает об уходе на пенсию и надеется подписать пробный контракт с клубом НХЛ, сообщает The Athletic. Последним клубом 36-летнего Кессела был «Вегас Голден Найтс», с которым он в сезоне-2022/2023 завоевал Кубок Стэнли, став трёхкратным обладателем этого трофея.

Сообщается, что несколько команд НХЛ поддерживают связь с его агентом Уэйдом Арноттом по этому поводу. Они хотели посмотреть, как всё сложится в их лагерях и предсезонке, прежде чем возвращаться к переговорам. Кессел катался с игроками НХЛ в Аризоне до открытия лагерей, тренируется и поддерживает форму. Он готов выполнять любую роль, которую от него потребуют, и верит, что всё ещё может кому-то помочь.

Напомним, Кессел – рекордсмен НХЛ по количеству игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф у него 100 игр и 83 (34+49) балла.

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