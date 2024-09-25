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Сергей Звягин назвал причины шестого подряд поражения «Авангарда»

Сергей Звягин назвал причины шестого подряд поражения «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:3). Омский клуб потерпел шестое поражение подряд после трёх побед на старте сезона КХЛ.

«Не так просто говорить после очередного поражения. Лучшее начало от нас, но пока мы не заслужили очков и побед. В этот раз подвели плохие удаления в таких ситуациях, где они не напрашивались. Вели в счёте, могли доводить до победы первый период и от этого строить игру дальше. Но не получилось, соперник доказал. В конце не смогли переломить. Почему не развили успех? Нам недостаточно того, что мы делаем в атаке. Вроде бы ребята лезут, создают моменты, но 16 бросков – это мало. Были моменты, которые можно было дожимать.

Буше? Он пока не в топ-кондициях. Буше – лев на льду. За каждую шайбу, за каждое единоборство Рид вгрызается», – цитирует Звягина пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Макеев (Вей, Шарипзянов) – 05:29 (5x4)     1:1 Никулин (Гернат) – 15:23 (5x4)     2:1 Берёзкин (Кирьянов, Гернат) – 26:01 (5x5)     3:1 Шалунов (Сергеев, Иванов) – 26:55 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Шарипзянов) – 30:51 (5x4)    
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