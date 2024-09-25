Сергей Звягин назвал причины шестого подряд поражения «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:3). Омский клуб потерпел шестое поражение подряд после трёх побед на старте сезона КХЛ.
«Не так просто говорить после очередного поражения. Лучшее начало от нас, но пока мы не заслужили очков и побед. В этот раз подвели плохие удаления в таких ситуациях, где они не напрашивались. Вели в счёте, могли доводить до победы первый период и от этого строить игру дальше. Но не получилось, соперник доказал. В конце не смогли переломить. Почему не развили успех? Нам недостаточно того, что мы делаем в атаке. Вроде бы ребята лезут, создают моменты, но 16 бросков – это мало. Были моменты, которые можно было дожимать.
Буше? Он пока не в топ-кондициях. Буше – лев на льду. За каждую шайбу, за каждое единоборство Рид вгрызается», – цитирует Звягина пресс-служба КХЛ.
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