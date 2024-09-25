Звягин: в игре «Локомотива» изменений незаметно, это хорошо построенная машина
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопрос, есть ли изменения в игре «Локомотива» с серии плей-офф в прошлом сезоне. Напомним, в сезоне-2023/2024 омский клуб уступил ярославцам во втором раунде Кубка Гагарина в серии из семи матчей.
«В игре «Локомотива» изменений незаметно. Это хорошо построенная машина, которая продолжает гнуть свою линию. «Локомотив» делает правильные вещи. Мы к этому стремимся, но пока чего-то не хватает», – цитирует Звягина пресс-служба КХЛ.
«Авангард» проиграл «Локомотиву» со счётом 2:3 и потерпел шестое поражение подряд. Омский клуб начал текущий сезон КХЛ с трёх домашних побед.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Макеев (Вей, Шарипзянов) – 05:29 (5x4) 1:1 Никулин (Гернат) – 15:23 (5x4) 2:1 Берёзкин (Кирьянов, Гернат) – 26:01 (5x5) 3:1 Шалунов (Сергеев, Иванов) – 26:55 (5x4) 3:2 Чистяков (Буше, Шарипзянов) – 30:51 (5x4)
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