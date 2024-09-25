Звягин: в игре «Локомотива» изменений незаметно, это хорошо построенная машина

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопрос, есть ли изменения в игре «Локомотива» с серии плей-офф в прошлом сезоне. Напомним, в сезоне-2023/2024 омский клуб уступил ярославцам во втором раунде Кубка Гагарина в серии из семи матчей.

«В игре «Локомотива» изменений незаметно. Это хорошо построенная машина, которая продолжает гнуть свою линию. «Локомотив» делает правильные вещи. Мы к этому стремимся, но пока чего-то не хватает», – цитирует Звягина пресс-служба КХЛ.

«Авангард» проиграл «Локомотиву» со счётом 2:3 и потерпел шестое поражение подряд. Омский клуб начал текущий сезон КХЛ с трёх домашних побед.