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«Немного хотели оседлать соперника». Игорь Никитин оценил победу над «Авангардом»

«Немного хотели оседлать соперника». Игорь Никитин оценил победу над «Авангардом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (3:2). Ярославцы нанесли омскому клубу шестое поражение подряд.

«В целом хорошую игру провели. После третьего забитого гола мы немного хотели оседлать соперника. Но получилось наоборот, импульс отдали, много сил потратили. Молодчики, что в третьем переключились. Нужно забивать – были хорошие моменты. Возможно, сил не хватило забить, поскольку много потратили их в конце второго периода», – цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Сочи» 28 сентября. Встреча пройдёт в Ярославле и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Макеев (Вей, Шарипзянов) – 05:29 (5x4)     1:1 Никулин (Гернат) – 15:23 (5x4)     2:1 Берёзкин (Кирьянов, Гернат) – 26:01 (5x5)     3:1 Шалунов (Сергеев, Иванов) – 26:55 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Шарипзянов) – 30:51 (5x4)    
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