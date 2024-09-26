«Тампа-Бэй» без Кучерова и Василевского обыграла «Флориду» в матче с 15-ю голами

В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Волевую победу со счётом 8:7 одержали хоккеисты «Тампы».

В составе победителей отличились Даррен Рэддиш (дубль), Тоби Пакетт-Биссон, Конор Гики (дубль), Нико Хуухтанен, Дилан Дюк, а также российский форвард Максим Грошев. За гостей забивали Зак Далпе, Эй Джей Грир, Сандис Вилманис, Йеспер Боквист, Вилмер Скуг, Тобиас Бьёрнфот и Райан Макаллистер.

Российские игроки «Тампы» — голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров — в игре участия не приняли. Также в игре не принимали участие игроки «Флориды» — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

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