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Тампа-Бэй Лайтнинг — Флорида Пантерз, результат матча 26 сентября 2024, счёт 8:7, предсезонный матч НХЛ

«Тампа-Бэй» без Кучерова и Василевского обыграла «Флориду» в матче с 15-ю голами
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В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Волевую победу со счётом 8:7 одержали хоккеисты «Тампы».

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Далпе (Боквист, Боквист) – 03:40 (5x4)     0:2 Грир (Джилес, Боквист) – 04:35 (5x5)     1:2 Рэддиш (Дюро) – 07:14 (5x5)     2:2 Пакетт-Биссон (Дюро, Штурц) – 19:36 (5x5)     3:2 Рэддиш (Гики) – 29:50 (5x4)     3:3 Вилманис (Балинскис, Джилес) – 31:57 (5x4)     4:3 Гики – 45:06 (4x5)     4:4 Боквист (Макаллистер, Боквист) – 45:34 (5x4)     5:4 Хуухтанен (Рэддиш, Дюк) – 47:01 (5x5)     5:5 Скуг – 48:17 (5x5)     5:6 Бьёрнфот (Говорка) – 49:41 (5x5)     5:7 Макаллистер (Вилманис) – 52:37 (5x5)     6:7 Грошев (Рэддиш, Пульо) – 54:39 (5x5)     7:7 Дюк (Лиллеберг, Пербикс) – 57:14 (5x5)     8:7 Гики – 59:58 (5x4)    

В составе победителей отличились Даррен Рэддиш (дубль), Тоби Пакетт-Биссон, Конор Гики (дубль), Нико Хуухтанен, Дилан Дюк, а также российский форвард Максим Грошев. За гостей забивали Зак Далпе, Эй Джей Грир, Сандис Вилманис, Йеспер Боквист, Вилмер Скуг, Тобиас Бьёрнфот и Райан Макаллистер.

Российские игроки «Тампы» — голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров — в игре участия не приняли. Также в игре не принимали участие игроки «Флориды» — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

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