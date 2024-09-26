«Тампа-Бэй» без Кучерова и Василевского обыграла «Флориду» в матче с 15-ю голами

В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Волевую победу со счётом 8:7 одержали хоккеисты «Тампы».
В составе победителей отличились Даррен Рэддиш (дубль), Тоби Пакетт-Биссон, Конор Гики (дубль), Нико Хуухтанен, Дилан Дюк, а также российский форвард Максим Грошев. За гостей забивали Зак Далпе, Эй Джей Грир, Сандис Вилманис, Йеспер Боквист, Вилмер Скуг, Тобиас Бьёрнфот и Райан Макаллистер.
Российские игроки «Тампы» — голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров — в игре участия не приняли. Также в игре не принимали участие игроки «Флориды» — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:
- 26 сентября 2024
-
06:09
-
05:28
-
04:56
-
04:46
-
04:34
- 25 сентября 2024
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
22:55
-
22:45
-
22:30
-
22:25
-
22:16
-
21:48
-
21:35
-
21:25
-
21:15
-
21:05
-
20:34
-
20:18
-
20:12
-
19:59
-
19:33
-
19:14
-
18:55
-
18:35
-
18:05
-
17:45
-
17:24
-
16:55
-
16:30
-
16:04
-
15:54«Барыс» сообщил об уходе Дэвида Немировски Официально
-
15:47