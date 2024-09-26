Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Диллон (Палат, Ноэсен) – 14:37 (5x5) 1:1 Карлсон (Лимож, Врана) – 34:28 (5x5) 1:2 Строум (ван Римсдайк, Алексеев) – 38:33 (5x5) 1:3 Дюхайм (Дауд) – 39:00 (5x5) 1:4 Строум (Карлсон, Овечкин) – 53:47 (5x5) 2:4 Хишир (Диллон) – 55:00 (5x5) 3:4 Хьюз (Кейси, Майер) – 57:03 (5x5) 3:5 Дюхайм (Дауд, Рэддиш) – 59:20 (en)
В составе победителей дубли оформили Дилан Строум и Брэндон Дюхайм. Ещё одна шайба на счету Джона Карлсона. Российский нападающий Александр Овечкин и российский защитник Александр Алексеев отметились результативными передачами. Форвард Богдан Тринеев завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
За «Нью-Джерси» забивали Бренден Диллон, Нико Хишир и Джек Хьюз.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.
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