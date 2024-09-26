Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей дубли оформили Дилан Строум и Брэндон Дюхайм. Ещё одна шайба на счету Джона Карлсона. Российский нападающий Александр Овечкин и российский защитник Александр Алексеев отметились результативными передачами. Форвард Богдан Тринеев завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

За «Нью-Джерси» забивали Бренден Диллон, Нико Хишир и Джек Хьюз.

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