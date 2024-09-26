Шайба Марченко помогла «Коламбусу» уверенно обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ

В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 3:0 одержали хоккеисты «Блю Джекетс».

В составе победителей отличились Дентон Матейчук, Кент Джонсон и российский нападающий Кирилл Марченко. Защитник хозяев Иван Проворов в этой встрече отметился результативной передачей.