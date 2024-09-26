Шайба Марченко помогла «Коламбусу» уверенно обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ
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В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 3:0 одержали хоккеисты «Блю Джекетс».
НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2024, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Матейчук (Джонсон, Курали) – 18:59 (5x5) 2:0 Марченко (Курали, Проворов) – 35:59 (5x5) 3:0 Джонсон (Гудбрансон) – 59:20 (en)
В составе победителей отличились Дентон Матейчук, Кент Джонсон и российский нападающий Кирилл Марченко. Защитник хозяев Иван Проворов в этой встрече отметился результативной передачей.
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