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Виннипег Джетс – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 26 сентября 2024, счет 6:1, предсезонный матч

Голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» разгромить «Эдмонтон»
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В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился предсезонный матч Национальной Хоккейной Лиги между клубами «Виннипег Джетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали хозяева площадки.

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2024, четверг. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Элерс (Наместников) – 07:49 (5x5)     2:0 Коннор (Шайфли, Пионк) – 24:14 (5x5)     3:0 Миллер (Пионк, Ламберт) – 31:08 (5x4)     4:0 Пионк (Купари) – 36:30 (5x5)     5:0 Ламберт (Пионк, Миллер) – 41:13 (5x4)     6:0 Лаури – 51:56 (4x5)     6:1 Браун (Хофенмайер, Филп) – 56:32 (5x5)    

На восьмой минуте счёт открыл датский нападающий Николай Элерс, отличившийся после результативной передачи российского форварда Владислава Наместникова. Во втором периоде хоккеисты «Джетс» ещё трижды поразили ворота соперника.

В третьем периоде шайбами в большинстве и меньшинстве «Виннипег» довёл счёт до 6:0, на 57-й минуте нападающий Коннор Браун забил гол престижа для «Эдмонтона».

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