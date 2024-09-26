Голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» разгромить «Эдмонтон»

В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился предсезонный матч Национальной Хоккейной Лиги между клубами «Виннипег Джетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали хозяева площадки.

На восьмой минуте счёт открыл датский нападающий Николай Элерс, отличившийся после результативной передачи российского форварда Владислава Наместникова. Во втором периоде хоккеисты «Джетс» ещё трижды поразили ворота соперника.

В третьем периоде шайбами в большинстве и меньшинстве «Виннипег» довёл счёт до 6:0, на 57-й минуте нападающий Коннор Браун забил гол престижа для «Эдмонтона».