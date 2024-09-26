Голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» разгромить «Эдмонтон»
Поделиться
В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился предсезонный матч Национальной Хоккейной Лиги между клубами «Виннипег Джетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали хозяева площадки.
НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2024, четверг. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Элерс (Наместников) – 07:49 (5x5) 2:0 Коннор (Шайфли, Пионк) – 24:14 (5x5) 3:0 Миллер (Пионк, Ламберт) – 31:08 (5x4) 4:0 Пионк (Купари) – 36:30 (5x5) 5:0 Ламберт (Пионк, Миллер) – 41:13 (5x4) 6:0 Лаури – 51:56 (4x5) 6:1 Браун (Хофенмайер, Филп) – 56:32 (5x5)
На восьмой минуте счёт открыл датский нападающий Николай Элерс, отличившийся после результативной передачи российского форварда Владислава Наместникова. Во втором периоде хоккеисты «Джетс» ещё трижды поразили ворота соперника.
В третьем периоде шайбами в большинстве и меньшинстве «Виннипег» довёл счёт до 6:0, на 57-й минуте нападающий Коннор Браун забил гол престижа для «Эдмонтона».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2024
-
06:09
-
05:28
-
04:56
-
04:46
-
04:34
- 25 сентября 2024
-
23:50
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
22:55
-
22:45
-
22:30
-
22:25
-
22:16
-
21:48
-
21:35
-
21:25
-
21:15
-
21:05
-
20:34
-
20:18
-
20:12
-
19:59
-
19:33
-
19:14
-
18:55
-
18:35
-
18:05
-
17:45
-
17:24
-
16:55
-
16:30
-
16:04
-
15:54«Барыс» сообщил об уходе Дэвида Немировски Официально
-
15:47