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Даллас Старз — Миннесота Уайлд, результат матча 26 сентября 2024, счёт 5:2, предсезонный матч НХЛ

«Миннесота» без Капризова проиграла «Далласу», «Чикаго» уступил «Детройту»
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В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд». Уверенную победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Далласа».

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Макдональд (Линделль, Лундквист) – 02:49 (5x5)     2:0 Хейсканен (Дамба, Линд) – 08:36 (5x5)     2:1 Лауко – 25:02 (5x5)     3:1 Марчмент (Дюшейн, Стэнковен) – 36:14 (5x5)     4:1 Бенн – 40:33 (5x5)     4:2 Кларк (Шор, О'Рурк) – 54:23 (5x5)     5:2 Петтерсен (Бек) – 59:52 (en)    

В составе победителей отличились Кайл Макдональд, Миро Хейсканен, Мэйсон Марчмент, Джейми Бенн и Матиас Эмилио Петтерсен. За гостей забивали Якуб Лауко и Грэм Кларк.

Российский нападающий гостей Марат Хуснутдинов, принимавший участие в матче, завершил встречу с показателем полезности «+1». Другой российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не был заявлен на игру.

В параллельном матче «Детройт» одержал выездную победу над «Чикаго» со счётом 4:2. За гостей забили Тайлер Мотт, Олли Мяяття, Джефф Питри и Лукас Рэймонд, в то время как у хозяев отличились Крэйг Смит и Теуво Терявяйнен.

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