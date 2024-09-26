«Миннесота» без Капризова проиграла «Далласу», «Чикаго» уступил «Детройту»

В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд». Уверенную победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Далласа».

В составе победителей отличились Кайл Макдональд, Миро Хейсканен, Мэйсон Марчмент, Джейми Бенн и Матиас Эмилио Петтерсен. За гостей забивали Якуб Лауко и Грэм Кларк.

Российский нападающий гостей Марат Хуснутдинов, принимавший участие в матче, завершил встречу с показателем полезности «+1». Другой российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не был заявлен на игру.

В параллельном матче «Детройт» одержал выездную победу над «Чикаго» со счётом 4:2. За гостей забили Тайлер Мотт, Олли Мяяття, Джефф Питри и Лукас Рэймонд, в то время как у хозяев отличились Крэйг Смит и Теуво Терявяйнен.

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