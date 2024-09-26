«Вегас» с Самсоновым в воротах уступил «Лос-Анджелесу»
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В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился предсезонный матч Национальной Хоккейной Лиги между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 3:2 одержали «Кингз».
НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лаферрье (Тюркотт, Фиала) – 14:39 (5x4) 0:2 Жанно (Фёгеле, Байфилд) – 14:59 (5x5) 1:2 Ханифин (Лачински, Астон-Риз) – 22:36 (5x5) 1:3 Фёгеле (Байфилд, Фиала) – 28:10 (5x5) 2:3 Лачински – 45:06 (5x5)
В составе «Вегаса» полный матч (за вычетом 44 секунд игры с пустыми воротами) провёл российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 27 из 30 бросков (90%). На счету форварда «рыцарей» Григория Денисенко один бросок, три силовых приёма и показатель полезности "+1", его партнёр по команде нападающий Павел Дорофеев нанёс три броска и завершил матч с показателем "-1".
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