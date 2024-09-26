«Вегас» с Самсоновым в воротах уступил «Лос-Анджелесу»

В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился предсезонный матч Национальной Хоккейной Лиги между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 3:2 одержали «Кингз».

В составе «Вегаса» полный матч (за вычетом 44 секунд игры с пустыми воротами) провёл российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 27 из 30 бросков (90%). На счету форварда «рыцарей» Григория Денисенко один бросок, три силовых приёма и показатель полезности "+1", его партнёр по команде нападающий Павел Дорофеев нанёс три броска и завершил матч с показателем "-1".