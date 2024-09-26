Супруга Овечкина показала, как ждёт мужа после матча

Анастасия Шубская, жена российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала, как ждёт мужа после игры. Напомним, в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3. Овечкин отметился в этой встрече голевой передачей.

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

«Вот так я жду мужа после игры», — написала Шубская, добавив эмодзи в большой усталости.

На фото Шубская покрывает лаком алмазную мозаику и смотрит фильм «Аватар» на планшете.

Отметим, что до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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