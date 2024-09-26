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Супруга Овечкина показала, как ждёт мужа после матча

Супруга Овечкина показала, как ждёт мужа после матча
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Анастасия Шубская, жена российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала, как ждёт мужа после игры. Напомним, в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3. Овечкин отметился в этой встрече голевой передачей.

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Диллон (Палат, Ноэсен) – 14:37 (5x5)     1:1 Карлсон (Лимож, Врана) – 34:28 (5x5)     1:2 Строум (ван Римсдайк, Алексеев) – 38:33 (5x5)     1:3 Дюхайм (Дауд) – 39:00 (5x5)     1:4 Строум (Карлсон, Овечкин) – 53:47 (5x5)     2:4 Хишир (Диллон) – 55:00 (5x5)     3:4 Хьюз (Кейси, Майер) – 57:03 (5x5)     3:5 Дюхайм (Дауд, Рэддиш) – 59:20 (en)    

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

«Вот так я жду мужа после игры», — написала Шубская, добавив эмодзи в большой усталости.

На фото Шубская покрывает лаком алмазную мозаику и смотрит фильм «Аватар» на планшете.

Отметим, что до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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