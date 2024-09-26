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Капризов и Василевский вошли в топ игроков с 21-го по 30-е место по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил топ лучших игроков с 21-го по 30-е место по версии NHL Network. В этот промежуток вошли два россиянина — вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Российский голкипер занял 24-е место, а форвард расположился на 25-м.

Рейтинг лучших игроков с 21-го по 30-е место по версии NHL Network выглядит следующим образом:

30. Джей Ти Миллер («Ванкувер»).

29. Вильям Нюландер («Торонто»).

28. Элиас Петтерссон («Ванкувер»).

27. Адам Фокс («Рейнджерс»).

26. Чаркли Макэвой («Бостон»).

25. Кирилл Капризов («Миннесота»).

24. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

23. Джейсон Робертсон («Даллас»).

22. Коннор Хеллибайк («Виннипег»).

21. Густав Форслинг («Флорида»).

Новый сезон-2024/2025 НХЛ начнётся 4 октября.