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Фёдор Канарейкин оценил назначение Вячеслава Буцаева главным тренером «Барыса»

Фёдор Канарейкин оценил назначение Вячеслава Буцаева главным тренером «Барыса»
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил назначение Вячеслава Буцаева главным тренером «Барыса». Специалист был назначен в казахстанский клуб после увольнения Дэвида Немировски, возглавившегося команду в межсезонье.

«Если человек принял предложение, значит, есть уверенность и идеи. Буцаев отдохнул, взял достаточный перерыв. У него есть опыт работы в не самых ведущих клубах, таких как «Витязь», «Сочи» и «Нефтехимик». В «Витязе», кстати, он провёл неплохой сезон, когда команда попала в плей-офф, а отставка произошла по непонятным причинам.

Мы видим, что у «Барыса» не лучшее положение, в последние годы команда без задач. Тут очень много работы с командой, и это интересно. Ситуация нелегкая, и работа тренера будет видна. Если Буцаев потащит за собой команду и она даст результат, то будет интересно», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».

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