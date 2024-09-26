«Адмирал» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 26 сентября, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2024, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне «Торпедо» выиграло обе личные встречи с «Адмиралом». В текущем сезоне нижегородцы одержали лишь три победы в девяти матчах. Владивостокский клуб одержал пять побед в семи матчах и на данный момент не проиграл ни одной встречи на домашней площадке. «Адмирал» имеет действующую победную серию из четырёх матчей.

Отметим, что главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев празднует сегодня своё 54-летие.