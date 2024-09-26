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Лидер обороны «Лос-Анджелеса» Дрю Даути получил травму в предсезонном матче с «Вегасом»

Лидер обороны «Лос-Анджелеса» Дрю Даути получил травму в предсезонном матче с «Вегасом»
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Лидер обороны «Лос-Анджелеса» Дрю Даути получил травму в предсезонном матче с «Вегасом» (3:2). Игрок обороны получил повреждение в столкновении у борта с Таннером Пирсоном. Даути неудачно подвернул ногу и покинул площадку.

Даути потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку, и он сразу же отправился в раздевалку. Сроки восстановления неизвестны.

В прошлом сезоне Даути забил 15 голов и отдал 35 передач, набрав 50 очков, при среднем игровом времени 25.48 в 82 играх регулярного сезона за «Кингз». За 16 сезонов в НХЛ Даути, выбранный под общим вторым номером на драфте НХЛ 2008 года, забил 156 голов и отдал 513 передач, набрав 669 очков, при среднем игровом времени 26.13 в 1177 играх регулярного сезона. Четырёхкратный участник Матча всех звёзд также стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги в сезоне-2015/2016.

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лаферрье (Тюркотт, Фиала) – 14:39 (5x4)     0:2 Жанно (Фёгеле, Байфилд) – 14:59 (5x5)     1:2 Ханифин (Лачински, Астон-Риз) – 22:36 (5x5)     1:3 Фёгеле (Байфилд, Фиала) – 28:10 (5x5)     2:3 Лачински – 45:06 (5x5)    
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