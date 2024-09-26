Лидер обороны «Лос-Анджелеса» Дрю Даути получил травму в предсезонном матче с «Вегасом» (3:2). Игрок обороны получил повреждение в столкновении у борта с Таннером Пирсоном. Даути неудачно подвернул ногу и покинул площадку.
Даути потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку, и он сразу же отправился в раздевалку. Сроки восстановления неизвестны.
В прошлом сезоне Даути забил 15 голов и отдал 35 передач, набрав 50 очков, при среднем игровом времени 25.48 в 82 играх регулярного сезона за «Кингз». За 16 сезонов в НХЛ Даути, выбранный под общим вторым номером на драфте НХЛ 2008 года, забил 156 голов и отдал 513 передач, набрав 669 очков, при среднем игровом времени 26.13 в 1177 играх регулярного сезона. Четырёхкратный участник Матча всех звёзд также стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги в сезоне-2015/2016.
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