«Меньше эмоций — больше здравого смысла!» Якубов оценил серию поражений «Авангарда»

Экс-тренер ЦСКА, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов оценил текущую серию «Авангарда» из шести поражений. Омский клуб выиграл три домашних матча на старте сезона.

«Послушайте, «Авангард» из-за травм сразу потерял, по сути, всё большинство – Ткачёва и Буше. Канадец недавно вышел, но пока он не в форме. Между тем большинство – коронка Омска, без неё требуется перестройка. Считаю, что в сентябре нельзя делать какие-то глобальные выводы – ни по «Авангарду», ни по другим. Меньше эмоций – больше здравого смысла!

Прежде всего потому, что у каждой команды – свой план предсезонной подготовки. Кто-то очень прилично нагрузился летом и планирует выйти на пик во второй половине сезона, где-то частично жертвуя результатами сентября. Как, вероятно, тот же Омск. Но есть команды, которые входят в сезон на лёгкости. Им важно взять свои очки осенью, пока фавориты не вышли на пик. Стричь такие команды под одну гребёнку – ошибка», – цитирует Якубова Russia-Hockey.ru.