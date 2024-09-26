Ткачёв — о поражении от «Салавата»: преимущество нужно сохранять, доводить игру до победы

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:5), в котором челябинский клуб вёл со счётом 2:0 к середине второго периода.

«Мы здорово начали, хорошо контролировали игру, повели в счёте. Такое преимущество нужно сохранять, доводить игру до победы. Во втором периоде стали очень много удаляться, причём такие ненужные удаления. С таким соперником, у которого очень сильное большинство, нельзя так играть. Они реализовали его, а потом вернуться было тяжело. Но всё равно при этом у нас были шансы и вернуться в игру, и выиграть. Но, к сожалению, сегодня результат такой.

— Чего не хватило в концовке, чтобы отыграться и хотя бы перевести игру в овертайм?

— Наверное, надо было чуть острее играть, бросать побольше, не стараться до верного разыграть. Вот. Я думаю, мы будем работать над этим. Пять голов пропустили, это многовато для нашей команды, поэтому будем работать над всеми компонентами», — цитирует Ткачёва пресс-служба челябинского клуба.