Кадейкин ответил на вопрос, принципиальны ли для него матчи с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил поражение от «Салавата Юлаева» (3:5) и заявил, что матчи с уфимским клубом являются для него принципиальными. Опытный форвард долгое время выступал за уфимский клуб и был его капитаном.

«Мы контролировали игру, создавали моменты, повели 2:0, для нас это был нормальный ход игры. Задали хорошие скорости, везде цеплялись за шайбу, быстро переходили из обороны в атаку. То есть всё, что умеем делать хорошо, мы делали. Просто в один момент всё перевернулось из-за удалений, и игра стала совсем другой.

Принципиальный ли для меня матч против «Салавата Юлаева»? Для меня точно не рядовой. Я много играл за эту команду, осталось много воспоминаний, прошёл там хороший путь», — цитирует Кадейкина пресс-служба КХЛ.