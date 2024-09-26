«Видно, как люди здесь любят хоккей». Канадский форвард «Салавата» — о впечатлении от КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подвёл итоги победного матча с «Трактором» (5:3), в котором канадский форвард отметился двумя заброшенными шайбами в большинстве и двумя результативными передачами.

«Мы уступили в Магнитогорске, поэтому нам было важно завершить этот выезд победой, чего и удалось добиться. Мы воспользовались своими шансами в большинстве, и это дало нам хороший задел на оставшуюся часть игры. «Трактор» – серьёзный соперник. Команда умеет хорошо играть в обороне, в то же время есть ребята, способные забить гол. У нас получились два отличных матча, и нам ещё предстоит сыграть друг с другом в этом сезоне.

Всегда радует, когда ты вносишь вклад в победу своей команды. У меня и моих партнёров по звену взаимопонимание только улучшается, что не может не радовать. Какое у меня впечатление от КХЛ? Интенсивный хоккей, и каждый матч – это настоящая битва. В этой лиге нет простых игр. У команд хорошие болельщики, и видно, как люди здесь любят хоккей», — цитирует Ремпала пресс-служба КХЛ.