«Лично мне понятно». Бывший защитник СКА — о том, почему клуб часто меняет состав

Защитник «Барыса» Никита Камалов высказался о том, что СКА меняет ключевых игроков каждый год и никак не может стабилизировать состав. Игрок обороны прошлые три сезона выступал за петербургский клуб.

– Лично мне понятно. Я думаю, это внутрянка, внутренняя кухня. Я не буду это выносить. Это их дело – они пускай с этим сами разбираются.

– Но при вас сказывалось на результатах то, что в один сезон лидерами были Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров, потом их убирали, приходили Сергей Толчинский, Арсений Грицюк, Алекс Гальченюк и всё строили заново?

– Конечно, это имеет значение. Хороший сезон идёт, но не получилось в плей-офф, и на следующий чемпионат состав меняется на 50%. Команде надо снова сжиться, привыкнуть друг к другу. Сказывается это.

– После очередной перестройки в этом сезоне всё будет так же? Или класс Евгения Кузнецова, Никиты Зайцева, Михаила Григоренко, Сергея Андронова поможет?

– Не знаю, пусть сами разбираются. У нас у самих сейчас всё горит. Нам бы со своей, как бы помягче сказать… Пятой точкой… Да, проблемой определиться. А там уже видно будет, – цитируют Камалова «Известия».