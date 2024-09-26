Кожевников — об игре «Авангарда»: спады бывают, просто не всегда везёт как Бобу Хартли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о старте сезона «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге. Омский клуб начал сезон с трёх домашних побед, однако затем проиграл шесть матчей кряду. «Авангард» начал сезон без двух своих главных звёзд — нападающих Рида Буше и Владимира Ткачёва.

«Начало у «Авангарда» было очень хорошее, даже сверххорошее. Но у них нет сильнейшего игрока, который делал всю погоду. Пока он не выйдет, им будет тяжеловато. Да и вратарская позиция у них не та, неплохо играют, но не на 100%. Там проблем до фига!

Но они же не проигрывают по 10 шайб. Они сражаются, потихоньку всё в «Авангарде» налаживается. Вот выйдет Ткачёв, тогда можно разговаривать. Буше ещё не в той форме, Спунер привыкает, сколько его не было. Там всё будет нормально. Они же за счёт большинства вылазили. Это один из элементов хоккея, но так не может продолжатся всегда, кто-то привыкнет.

Спады бывают всегда, просто не всегда везёт, как канадцу (бывшему главному тренеру Бобу Хартли. — прим. «Чемпионата»). Он что говорил, то под него и делали. Захотел — взял этого, захотел — другого. Всё вкладывались в эту ерунду, не знаю, как они финансово обходились, но они же забирали лучших перед плей-офф. Этого сейчас не будет», — цитирует Кожевникова Legalbet.

После девяти сыгранных матчей омичи занимают восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с семью очками. Следующий матч «Авангард» проведёт с «Трактором» в Челябинске 27 сентября.