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Американская певица Сабрина Карпентер исполнила свой хит в майке «Торонто Мэйпл Лифс»

Американская певица Сабрина Карпентер исполнила свой хит в майке «Торонто Мэйпл Лифс»
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Популярная американская певица и актриса Сабрина Карпентер появилась в джерси «Торонто Мэйпл Лифс» и исполнила свой хит Espresso. Примечательно, что Карпентер уроженка США, родилась в штате Пенсильвания, где выступают клубы НХЛ «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз».

Фото: скриншот трансляции

В 2024 году её синглы Espresso и Please Please Please возглавили Billboard Global 200, заняли третье и первое место в Billboard Hot 100 соответственно, а также первое и второе место в британском чарте, благодаря чему Сабрина стала первой женщиной, удерживающей первое и второе место в британском чарте синглов в течение трёх недель подряд.

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